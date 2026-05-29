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Дело водителя троллейбуса, насмерть сбившего 35-летнюю девушку на Театральной, передали в суд

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Дело водителя троллейбуса, насмерть сбившего 35-летнюю девушку на Театральной, передали в суд - Новости Калининграда | Фото: канал прокуратуры Калининградской области / Телеграм
Фото: канал прокуратуры Калининградской области / Телеграм

В суд передали дело водителя троллейбуса, насмерть сбившего 35-летнюю калининградку на перекрёстке Театральной и Гвардейского проспекта. Об этом областная прокуратура пишет в своём телеграм-канале в пятницу, 29 мая.

Авария произошла 25 декабря 2025 года. По версии следствия, водитель проехал перекрёсток на красный свет и сбил женщину, переходившую дорогу по зебре. Пострадавшую доставили в больницу, но спасти не смогли. Дело направили в Ленинградский районный суд Калининграда.

Расследование дела о смертельном ДТП с троллейбусом на перекрёстке Театральной и Гвардейского проспекта завершили в начале мая. Через защитника водитель передал матери погибшей 35-летней женщины письмо с раскаянием.

Тема:
Гибель 35-летней калининградки после ДТП с троллейбусом на Театральной
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