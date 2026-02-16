Остывающее тело отчим грел феном: новые подробности о последних часах жизни мальчика из Черняховска

ВКонтакте

Ссылка Вечером 4 февраля мужчина указал, где спрятал тело ребёнка. Скриншот видеозаписи СУ СК России по Калининградской области

Ссылка Год назад в Черняховске отчим жестоко расправился с 7-летним пасынком. Следователь регионального СКР Илья Волков подробно рассказал «Клопс» о том, что происходило с мальчиком в последние часы, как его мать и отчим пытались инсценировать побег и какие давали показания. Эти детали раньше не озвучивались в СМИ. Илья Волков возглавлял группу, занимавшуюся расследованием резонансного убийства: «Изначально я приехал в Черняховск, когда ещё не было ни обвиняемого, ни тела. Расследование по факту безвестного исчезновения ребёнка только начиналось. Это было в ночь со второго на третье февраля. Тогда поисками ребёнка уже занимались сотни людей — волонтёры, сотрудники полиции, местные жители... Спасибо им огромное и моё уважение за то, что, не считаясь с личным временем, они помогали в поиске», — говорит следователь. По словам Волкова, вскоре после того как мать заявила о побеге сына, стало понятно, что это не просто исчезновение. Уголовное дело по факту безвестного исчезновения ребёнка сразу возбудил Черняховский межрайонный следственный отдел регионального управления СКР, его следователи допрашивали родственников. И уже тогда начали появляться подозрения, что мальчик мёртв. «Были допрошены мать, отчим, сестра погибшего, бабушки, сожители бабушек — родной отец был в море. В ходе этих допросов стало очевидно, что показания родителей не соответствуют действительности. Было ясно: совершено убийство».

Ребёнок не просто пропал Квартиру, где жила семья, осмотрели следователи и криминалисты. Оттуда изъяли для исследования множество вещей. На некоторых были пятна бурого цвета, похожие на кровь. Они однозначно указывали: всё происходило не так, как рассказывали мать и отчим. «Возникли устойчивые подозрения, что они лгут. Их версия выглядела придуманной: мальчик якобы взял деньги и ушёл из дома. На деле это была подготовленная инсценировка. Первой дала правдивые показания мать. Она сообщила, что ребёнок не просто исчез, а убит, и причастен к этому её муж. После этого мы задали уточняющие вопросы отчиму. Он понял, что скрывать уже нечего. Под тяжестью доказательств он признал вину и указал место, где спрятал тело».

Обвиняемый показывает как схватил мальчика за одежду и начал его избивать. Скриншот видеозаписи СУ СК России по Калининградской области

Убийство — результат очередного избиения Следствию удалось восстановить события тех дней. О них рассказали сами обвиняемые и свидетели, а результаты экспертиз подтвердили их слова. «Отчим работал водителем в одной из компаний. В тот вечер, 1 февраля, отчим пришёл с работы примерно в пять-шесть часов вечера. Дома были пасынок и девочка. Она самостоятельная, как многие подростки, сидела в телефоне, старалась молчать и ни во что не вмешиваться, так как в семье регулярно происходили истязания — обоих детей били. Мужчина увидел, что пасынок лежит на полу на матрасе. Мальчик был простужен и, вероятно, плохо себя чувствовал, кроме того, обессилел после длительных издевательств матери и отчима. Тот стал заставлять его делать физические упражнения. Ребёнок выполнял указания, но прерывался, когда отчим выходил из комнаты. Мужчина рассвирепел, поднял ребёнка за одежду и стал избивать мальчика за непослушание. Бил по голове, по спине, по животу. Он нанёс ему около 35 ударов», — рассказывает Илья Волков. На следствии отчим говорил, что это была его «методика воспитания». Кроме того, он считал, что так он «разгоняет кровь», от чего быстрее заживут раны, полученные ребёнком ранее от его же побоев. Мужчина прекрасно понимал, что может убить ребёнка — так полагает следствие.

Отчим показывает как нёс сумку с телом, чтобы утопить её в воде. Скриншот видеозаписи СУ СК России по Калининградской области

Умирал на глазах отчима После избиения ребёнок начал терять сознание и в итоге отключился. Отчим носил его в ванну, поливал холодной водой, пытался «разбудить». Он не вызвал скорую помощь, потому что боялся ответственности за нанесённые побои. «Действия мужчины были бессистемными, хаотичными и бессмысленными. Когда мальчик стал остывать, он включал фен, пытаясь согреть тело. Это выглядело как паника: при таких травмах без профессиональной помощи ребёнок был обречён. Мальчик умирал в квартире без медицинской помощи», — продолжает следователь. Сестра всё это время была в той же комнате, но не понимала, что брат умирает. Она боялась отчима. Мужчина положил ребёнка на верхний ярус двухъярусной кровати и накрыл. Он разговаривал с ним вслух, создавая видимость, что ребёнок ещё жив и отвечает ему. Утром он сделал вид, что позвал завтракать обоих детей. Девочка пошла на кухню, и отчим всё представил так, будто её младший брат отказался выходить. Ещё целые сутки девочка считала, что мальчик жив. Позже экспертиза установит, что причиной смерти мальчика стала тупая сочетанная травма тела и травматический шок. Мать знала, что ребёнку плохо, но не вмешалась Когда мать пришла с работы, со слов отчима, он не впустил её в комнату. Она подтверждает — вмешиваться не стала. «Около полутора лет она участвовала в истязаниях детей, в наказание за баловство или мелкие проступки не давала им воду и еду, ставила в угол. Возможно, поэтому она не сочла нужным остановить мужа и в этот раз. В течение всей ночи он говорил жене, что мальчику плохо, но она не подошла к сыну. Утром отчим сообщил ей, что мальчик умер. Вместе они начали создавать алиби. Вместо того, чтобы вызвать скорую, она взяла дочь и пошла с ней по магазинам. Они заходили в торговые центры, аптеки, цветочные павильоны — туда, где их могли бы видеть. В это время отчим запаковал тело ребёнка в сумку. Вечером этого же дня, 2 февраля, взрослые и девочка поехали на день рождения к матери отчима. Она живёт на улице Советской в Черняховске. Женщина сказала, что хочет видеть внука — она хорошо относилась к детям, хоть и была неродной бабушкой. Настаивала на том, чтобы ей привезли внука. Тогда ей сообщили, что мальчик наказан. На самом деле мёртвый ребёнок уже лежал в багажнике их машины. Пока гости сидели за столом, отчим вышел покурить, вынес сумку с телом и спрятал её под кустами, притопив в болотистой местности неподалёку», — продолжает следователь. В этот же день они заявили, что мальчик сбежал и с этого момента вплоть до полуночи 4 февраля продолжались его поиски.

Фигурант уголовного дела показывает, где и как прятал тело. Скриншот видеозаписи СУ СК России по Калининградской области

Истязания продолжались годами По словам Ильи Волкова, экспертиза установила, что на теле мальчика множество повреждений разной давности — вплоть до двух недель. Это значит, что всё это время его систематически били. «Нам удалось установить, что истязания происходили примерно с сентября 2023 года. Мать лишала детей воды и еды — они могли днями быть голодными. Ставила на гречку, могла заставить стоять в углу по полдня. Зимой в доме открывались окна — дети, разумеется, мёрзли. Отчим привязывал мальчика к кровати, чтобы тот «не мешал», или вставлял табуретку между ног, чтобы обездвижить его. Били обоих детей — руками, ногами, кабелем от зарядки мобильного телефона, пластиковой трубой и железным прутом. Всем, что попадалось под руку. Незадолго до новогодних праздников отчим покалечил падчерицу. Он выкрутил ей руку с силой, потому что та, по его мнению, «не слушалась». Она все новогодние каникулы мучилась от боли из-за травмы. Рука сильно отекла, а обезболивающие препараты, которыми её кормили взрослые, не помогали. Ребёнок не мог спать, пошевелить рукой», — продолжает собеседник «Клопс». В больницу школьница попала только через полторы недели. Мать и отчим строго наказали ей не говорить о причине травмы и сообщить врачам ложную версию — мол, она упала с лестницы. Следователь отмечает ещё одну деталь: чтобы следить за детьми, примерно за год до убийства мать и отчим установили в квартире камеру. Она не записывала видео, но транслировала всё происходящее в доме. Данные с неё попадали на телефоны обоих взрослых. В любой момент они могли просматривать, что происходит дома, звонить детям и требовать что-то выполнять под их контролем.

Следственные действия в квартире обвиняемых. Скриншот видеозаписи СУ СК России по Калининградской области

Оба были под наркотиками Когда сначала задержали отчима, а через три дня — мать детей, у обоих в крови нашли следы тетрагидроканнабинола. Это продукт распада марихуаны, что подтверждает — во время ужасных февральских событий они находились в состоянии наркотического опьянения. «Оба утверждают, что употребляли за неделю до случившегося, но эксперт говорит, что следы наркотика могут сохраняться в крови до двух недель. Эти даты совпадают с периодами истязаний детей», — говорит сотрудник СК. Следствием установлено, что мать не участвовала в убийстве, но знала о происходящем. Её роль тщательно изучалась. Женщина не наносила удары, не удерживала ребёнка в момент убийства, поэтому квалификация как соучастницы убийства была исключена. Матери предъявили обвинение по статье 117 УК РФ («Истязание»), 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка») и 125 УК РФ («Оставление в опасности»). На допросах женщина держалась уверенно. Она не выглядела как мать, потерявшая ребёнка. Когда мы допрашивали её в первые дни, она была абсолютно спокойна. Улыбалась, шутила. Можно сказать, держалась отстранённо. Её поведение никак не соответствовало ситуации», — говорит собеседник «Клопс». Илья Волков говорит, что оба признают вину частично. Будет ли полное раскаяние, покажет суд: «Если прессу допустят на процесс, вы сможете услышать их позицию напрямую», — добавил следователь.

Дети были в закрытой одежде — синяков не видел Родного отца мальчика, который в момент трагических событий находился в море, уведомили о случившемся радиограммой. Когда он приехал в Черняховск, его допросили. Мужчина говорит, что не знал об избиениях детей. Забирал их, когда был на берегу, но синяков не видел: сын и дочь были в закрытой одежде. С бывшей женой общался лишь по делу — когда забрать и привезти, куда сводить детей. Другие родственники уверяли, что тоже не знали о катастрофическом положении брата и сестры. «Бабушка говорила, что пыталась выяснить, почему дети немногословны, закрыты, но ей это не удалось. Она, вероятно, подозревала, что какое-то насилие есть в семье или детей воспитывали слишком строго, но дети не жаловались. Бабушки виделись с ними не так часто, чтобы подробно обсуждать происходящее в доме. Можно сказать, что у следствия нет данных о том, что они располагали информацией о происходящем в семье».