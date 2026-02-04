«Люди в целом остыли»: жители Черняховска не смогли собрать деньги на памятник жертвам домашнего насилия

В Черняховске не удалось собрать нужную сумму на памятник жертвам домашнего насилия: такая идея появилась после убийства семилетнего мальчика. Почему забуксовал сбор, «Клопс» рассказала одна из его инициаторов Дарья Яровикова.

По словам Дарьи, единственная возможность для информирования о сборе — публикации в социальных сетях, в том числе «ВКонтакте». Администрация Черняховска открыла прозрачный счёт, куда желающие могли бы переводить деньги, но у соцсети есть строгие правила, под которые инициатива не подошла.

«Поэтому мы распространяем информацию только в телеграм-каналах, но этого недостаточно. Проблема уже не только в размещении: люди в целом остыли и не хотят участвовать», — говорит собеседница «Клопс».

На стелу необходимо собрать 900 тысяч рублей. Скульптор из Санкт-Петербурга был готов взяться за работу и просил оплатить только материалы, но инициативной группе удалось собрать только сто тысяч рублей. По мнению Дарьи, из-за роста цен сумма уже могла измениться.