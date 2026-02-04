«Люди в целом остыли»: жители Черняховска не смогли собрать деньги на памятник жертвам домашнего насилия

В Черняховске не удалось собрать нужную сумму на памятник жертвам домашнего насилия: такая идея появилась после убийства семилетнего мальчика. Почему забуксовал сбор, «Клопс» рассказала одна из его инициаторов Дарья Яровикова.
По словам Дарьи, единственная возможность для информирования о сборе — публикации в социальных сетях, в том числе «ВКонтакте». Администрация Черняховска открыла прозрачный счёт, куда желающие могли бы переводить деньги, но у соцсети есть строгие правила, под которые инициатива не подошла.
«Поэтому мы распространяем информацию только в телеграм-каналах, но этого недостаточно. Проблема уже не только в размещении: люди в целом остыли и не хотят участвовать», — говорит собеседница «Клопс».
На стелу необходимо собрать 900 тысяч рублей. Скульптор из Санкт-Петербурга был готов взяться за работу и просил оплатить только материалы, но инициативной группе удалось собрать только сто тысяч рублей. По мнению Дарьи, из-за роста цен сумма уже могла измениться.
Если вы хотите поучаствовать в инициативе, это можно сделать и сейчас.
Пожертвование можно сделать, наведя камеру смартфона на специальный QR-код, либо же внести средства по следующим реквизитам:
Для перевода на счёт 40703 810 6 0001 0013466
Полное наименование организация Ассоциация «Черняховск»
Номер счёта 40703 810 6 0001 0013466
ИНН 3914019391
КПП 391401001
Банк КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК (АО), г. Калининград
БИК 042748701
Корр. счёт банка 30101 810 8 0000 0000701
В июне горожане утвердили окончательный вариант памятника жертвам домашнего насилия. Поводом для этого стала трагедия в Черняховске в прошлом году: 7-летнего Данилу до смерти забил собственный отчим.