12:05

«Люди в целом остыли»: жители Черняховска не смогли собрать деньги на памятник жертвам домашнего насилия

  1. Калининград
Автор:
Так выглядит окончательный вариант памятника. | Фото: предоставила инициативная группа
Так выглядит окончательный вариант памятника. Фото: предоставила инициативная группа

В Черняховске не удалось собрать нужную сумму на памятник жертвам домашнего насилия: такая идея появилась после убийства семилетнего мальчика. Почему забуксовал сбор, «Клопс» рассказала одна из его инициаторов Дарья Яровикова.

По словам Дарьи, единственная возможность для информирования о сборе — публикации в социальных сетях, в том числе «ВКонтакте». Администрация Черняховска открыла прозрачный счёт, куда желающие могли бы переводить деньги, но у соцсети есть строгие правила, под которые инициатива не подошла.

«Поэтому мы распространяем информацию только в телеграм-каналах, но этого недостаточно. Проблема уже не только в размещении: люди в целом остыли и не хотят участвовать», — говорит собеседница «Клопс».

На стелу необходимо собрать 900 тысяч рублей. Скульптор из Санкт-Петербурга был готов взяться за работу и просил оплатить только материалы, но инициативной группе удалось собрать только сто тысяч рублей. По мнению Дарьи, из-за роста цен сумма уже могла измениться.

Если вы хотите поучаствовать в инициативе, это можно сделать и сейчас.

«Люди в целом остыли»: жители Черняховска не смогли собрать деньги на памятник жертвам домашнего насилия - Новости Калининграда

Пожертвование можно сделать, наведя камеру смартфона на специальный QR-код, либо же внести средства по следующим реквизитам:

Для перевода на счёт 40703 810 6 0001 0013466

Полное наименование организация Ассоциация «Черняховск»

Номер счёта 40703 810 6 0001 0013466

ИНН 3914019391

КПП 391401001

Банк КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК (АО), г. Калининград

БИК 042748701

Корр. счёт банка 30101 810 8 0000 0000701

В июне горожане утвердили окончательный вариант памятника жертвам домашнего насилия. Поводом для этого стала трагедия в Черняховске в прошлом году: 7-летнего Данилу до смерти забил собственный отчим.

Тема:
Убийство 7-летнего мальчика в Черняховске
Свежие новости по теме
Мать убитого 7-летнего мальчика из Черняховска вложила всю свою ненависть в последний разговор с сыном: шокирующие подробности
Вчера
15:40
Остывающее тело отчим грел феном: новые подробности о последних часах жизни мальчика из Черняховска
16 февраля 2026
17:49
Бил железным прутом и привязал к кровати: направлено в суд дело об убийстве 7-летнего мальчика в Черняховске
16 февраля 2026
11:12
«Люди в целом остыли»: жители Черняховска не смогли собрать деньги на памятник жертвам домашнего насилия
04 февраля 2026
12:05
Завершилось расследование убийства 7-летнего мальчика в Калининградской области, отчим ребёнка ознакомился с делом
28 января 2026
15:34
Все новости по теме
5 477
Память