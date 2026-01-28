15:34

Завершилось расследование убийства 7-летнего мальчика в Калининградской области, отчим ребёнка ознакомился с делом

  1. Происшествия
Автор:
Следственные действия на месте обнаружения тела | Фото: Александр Подгорчук / архив «Клопс»
Следственные действия на месте обнаружения тела. Фото: Александр Подгорчук / архив «Клопс»

В Калининградской области подошло к завершающей стадии расследование уголовного дела об убийстве 7-летнего мальчика в Черняховске. Об этом «Клопс» рассказала адвокат обвиняемого Наталья Мейбуллаева. 

Во вторник, 27 января, матери и отчиму мужчине погибшего ребёнка продлили срок содержания под стражей. Следователь уведомил представителей сторон о том, что дело направляется прокурору. После этого оно будет передано в суд. 

«Нас уже ознакомили с материалами дела. Мой подзащитный согласен с продлением ареста и понимает тяжесть обвинения», — добавила адвокат.

Расследование завершилось с теми же обвинениями, которые вменялись мужчине на начальном этапе следствия. Отчиму погибшего ребёнка инкриминируют несколько статей УК, в том числе «Убийство малолетнего». Рассматривать дело будут в Калининградском областном суде. 

«У мамы мальчика менее тяжкий состав преступления. Её не обвиняют в соучастии в убийстве, и дело могли бы рассматривать в Черняховском суде, однако разделять нецелесообразно», — добавила адвокат, пояснив, что в Калининградском областном суде будут рассматриваться оба дела и, скорее всего, процесс будет открытым. 

Отчим убитого мальчика во время следствия заявлял желание отправиться на СВО, но дело решили довести до логичного конца и вернуться к этому вопросу по окончании судебного следствия. 

«Вряд ли с ним подпишут контракт до вынесения приговора», — прокомментировала Наталья Мейбуллаева. 

Редакция обратилась за комментариями к адвокату матери погибшего ребёнка, однако защитник пока воздержался от высказываний. «Мне нужно согласовать это с подзащитной», — пояснил Сергей Врачёв. 

Семилетний ребёнок пропал в Черняховске 2 февраля 2025 года. Мать мальчика говорила, что он незаметно ушёл из квартиры после ссоры. На поиски ребёнка вышли сотни жителей города. Через два дня родители признались в убийстве мальчика, отчим указал, где спрятал тело. Его и мать арестовали. Подробности жуткой истории — в материалах «Клопс».

Тема:
Убийство 7-летнего мальчика в Черняховске
Свежие новости по теме
«Люди в целом остыли»: жители Черняховска не смогли собрать деньги на памятник жертвам домашнего насилия
04 февраля 2026
12:05
Завершилось расследование убийства 7-летнего мальчика в Калининградской области, отчим ребёнка ознакомился с делом
28 января 2026
15:34
«Замкнут и вспыльчив»: суд в очередной раз продлил арест отчиму убитого в Черняховске 7-летнего мальчика
28 ноября 2025
16:14
Десять томов дела: мать убитого в Черняховске 7-летнего мальчика ещё на два месяца оставили в СИЗО
28 ноября 2025
14:37
Суд снова продлил меру пресечения для отчима и матери убитого в Черняховске 7-летнего мальчика
29 сентября 2025
12:27
Все новости по теме
5 562
Криминал Суды Семья, дети
День любви
Читать