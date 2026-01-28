Завершилось расследование убийства 7-летнего мальчика в Калининградской области, отчим ребёнка ознакомился с делом

ВКонтакте

В Калининградской области подошло к завершающей стадии расследование уголовного дела об убийстве 7-летнего мальчика в Черняховске. Об этом «Клопс» рассказала адвокат обвиняемого Наталья Мейбуллаева.

Во вторник, 27 января, матери и отчиму мужчине погибшего ребёнка продлили срок содержания под стражей. Следователь уведомил представителей сторон о том, что дело направляется прокурору. После этого оно будет передано в суд.

«Нас уже ознакомили с материалами дела. Мой подзащитный согласен с продлением ареста и понимает тяжесть обвинения», — добавила адвокат.

Расследование завершилось с теми же обвинениями, которые вменялись мужчине на начальном этапе следствия. Отчиму погибшего ребёнка инкриминируют несколько статей УК, в том числе «Убийство малолетнего». Рассматривать дело будут в Калининградском областном суде.

«У мамы мальчика менее тяжкий состав преступления. Её не обвиняют в соучастии в убийстве, и дело могли бы рассматривать в Черняховском суде, однако разделять нецелесообразно», — добавила адвокат, пояснив, что в Калининградском областном суде будут рассматриваться оба дела и, скорее всего, процесс будет открытым.

Отчим убитого мальчика во время следствия заявлял желание отправиться на СВО, но дело решили довести до логичного конца и вернуться к этому вопросу по окончании судебного следствия.

«Вряд ли с ним подпишут контракт до вынесения приговора», — прокомментировала Наталья Мейбуллаева.

Редакция обратилась за комментариями к адвокату матери погибшего ребёнка, однако защитник пока воздержался от высказываний. «Мне нужно согласовать это с подзащитной», — пояснил Сергей Врачёв.