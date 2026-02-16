Бил железным прутом и привязал к кровати: направлено в суд дело об убийстве 7-летнего мальчика в Черняховске

Фигурант и его 31-летняя супруга договорились не вызывать скорую и не везти ребёнка в больницу. Жестоко избитый мальчик вскоре умер. Чтобы скрыть следы преступления, отчим положил тело в сумку, вывез в болотистую местность в черте Черняховска и бросил в воду. Мужчина убедил жену сообщить об исчезновении сына в правоохранительные органы. Когда начались поиски, он сделал вид, что активно в них участвует.

По версии следствия, 44-летний житель Черняховска расправился со своим пасынком дома. Убийство произошло в период с 29 января по 1 февраля 2025 года. Мужчина пребывал в состоянии наркотического опьянения и избил 7-летнего мальчика, когда тот отказался делать зарядку. Экспертиза установила, что обвиняемый не менее 35 раз ударил пасынка по голове и телу, нанеся смертельные травмы.

В Калининградской области завершено расследование уголовного дела о жестоком убийстве ребёнка. Об этом «Клопс» рассказали в региональном СКР.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что в конце декабря 2024 года обвиняемый дома умышленно сломал руку 12-летней падчерице. Ни мать девочки, ни её муж своевременно не обратились за квалифицированной медицинской помощью для ребёнка. Лишь 12 января 2025 года девочке сделали рентген и выявили перелом плечевой кости. Пострадавшего ребёнка госпитализировали.

Отчим и мать запретили девочке рассказывать, при каких обстоятельствах она получила травму. Ребёнка заставили солгать, что она сломала руку, упав с лестницы. Здоровью девочки был причинён тяжкий вред.

По данным следствия, супруги на протяжении полутора лет — с сентября 2023 по февраль 2025 года подвергали детей физическому и психическому насилию. Следователи регионального управления СК установили не менее восьми подобных фактов.

В сентябре 2023 года отчим и мать вместе избивали мальчика за непослушание ремнём, электрическим проводом, пластиковой трубой, железным прутом и другими попавшимися под руку предметами. Его 12-летнюю сестру били и заставляли подолгу стоять в углу в качестве наказания и принимать там пищу. В январе 2025 года отчим с согласия жены преподал очередной «урок» пасынку, привязав его верёвкой к лестнице двухъярусной кровати.

Следователи выполнили масштабный объём работы, собрав доказательную базу, изобличающую супругов в содеянном. Уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в Калининградский областной суд.

В зависимости от роли и степени участия в преступлениях супруги обвиняются по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»), п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»), ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»), пп. «а», «г», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»), ст. 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединённое с жестоким обращением с несовершеннолетним»).

Кроме того, следователи регионального управления СКР продолжают расследовать уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) в отношении сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Черняховский», которые не задокументировали известные им факты жестокого обращения с детьми в этой семье.