Родителям младенцев, погибших в новокузнецком роддоме во время новогодних праздников, пообещали оказать помощь

Семьям, потерявшим детей в трагедии новокузнецкого роддома №1, предоставят комплексную поддержку. Такое заявление сделала зампредседателя думского комитета по защите семьи Елена Вторыгина, её цитирует ТАСС.

«Мы берём на контроль вопрос оказания всесторонней помощи семьям пострадавших. Это и психологическая поддержка, и юридическое сопровождение, и решение возможных социальных вопросов», — заявила парламентарий.

Вторыгина также подчеркнула, что основная работа должна быть организована региональными властями Кузбасса, а думский комитет «обеспечит содействие и проконтролирует её полноту и своевременность».

Медучреждение, где за первые две недели января погибли девять новорождённых, закрыли на карантин из-за вспышки респираторной инфекции. Приём пациенток прекращён, главврача отстранили от работы. Сразу в нескольких ведомствах заявили о проведении проверок.

Смерть младенцев в роддоме Новокузнецка в январе 2026 года
