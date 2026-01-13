Родителям младенцев, погибших в новокузнецком роддоме во время новогодних праздников, пообещали оказать помощь

ВКонтакте

Семьям, потерявшим детей в трагедии новокузнецкого роддома №1, предоставят комплексную поддержку. Такое заявление сделала зампредседателя думского комитета по защите семьи Елена Вторыгина, её цитирует ТАСС.

«Мы берём на контроль вопрос оказания всесторонней помощи семьям пострадавших. Это и психологическая поддержка, и юридическое сопровождение, и решение возможных социальных вопросов», — заявила парламентарий.

Вторыгина также подчеркнула, что основная работа должна быть организована региональными властями Кузбасса, а думский комитет «обеспечит содействие и проконтролирует её полноту и своевременность».