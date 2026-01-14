17:12

В Новокузнецке шесть младенцев из роддома №1 оказались в реанимации

  1. Происшествия
Автор:

Шесть младенцев из новокузнецкого роддома № 1 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии детской клинической больницы имени Ю. С. Малаховского. Об этом со ссылкой на информацию из медучреждения пишет РИА Новости в среду, 14 января.

Врачи уточнили, что все малыши получают необходимую помощь в полном объёме, дефицита мест и оборудования нет. По словам представителей больницы, условия для лечения соответствуют всем требованиям. «Состояние тяжёлое, но стабильное», — добавили в учреждении.

Медучреждение, где за первые две недели января погибли девять новорождённых, закрыли на карантин из-за вспышки респираторной инфекции. Приём пациенток прекращён, главврача отстранили от работы, персонал обязали сдать анализы. Сразу в нескольких ведомствах заявили о проведении проверок, задержаны несколько сотрудников роддома.

Тема:
Смерть младенцев в роддоме Новокузнецка в январе 2026 года
Свежие новости по теме
В Новокузнецке закрыли роддом, в котором умерли 9 младенцев
08:37
В Новокузнецке шесть младенцев из роддома №1 оказались в реанимации
14 января 2026
17:12
Дело о смерти младенцев: в новокузнецкой больнице задержали главврача и ещё одного сотрудника
14 января 2026
09:10
Суд уже приостанавливал работу оперблока в роддоме Новокузнецка, в котором погибли дети — СМИ
14 января 2026
07:49
Погибших в Новокузнецке детей мог заразить персонал роддома: врачей обязали сдать анализы
13 января 2026
23:15
Все новости по теме
2 411
Происшествия Здравоохранение и медицина