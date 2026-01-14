Дело о смерти младенцев: в новокузнецкой больнице задержали главврача и ещё одного сотрудника

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Новокузнецкой ГКБ № в рамках уголовного дела о смерти младенцев задержали главврача и и. о. заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей. Об этом, ссылаясь на официального представителя СК РФ Светлану Петренко, пишет ТАСС в среду, 14 января.

«В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность») и ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей»)», — сказала Петренко.

По версии следствия, с 4 по 12 января из-за ненадлежащего исполнения подозреваемыми своих должностных и профессиональных обязанностей при организации и оказании медпомощи в роддоме скончались 9 малышей. Все они появились на свет в период с 1 декабря 2025 года по 12 января 2026-го.