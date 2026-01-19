08:37

В Новокузнецке закрыли роддом, в котором умерли 9 младенцев

В Новокузнецке на три месяца закрыли роддом, в котором умерли 9 младенцев. Об этом сообщили в пресс-службе объединённого пресс-центра судов Кемеровской области в понедельник, 19 января.

В результате эпидемиологического расследования в акушерском стационаре № 1 выявлены нарушения, заключавшиеся в необеспечении соблюдения санитарного законодательства и безопасности для здоровья человека при выполнении работ и оказании услуг населению.

«Суд назначил административное наказание в виде приостановления деятельности акушерского стационара № 1 Государственного автономного учреждения здравоохранения «Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г.П. Курбатова» по приёму пациентов сроком до 90 суток с разрешением доступа к зданию для проведения имеющихся ремонтных работ и работ по устранению нарушений», — говорится в сообщении суда.

Представитель медучреждения признал вину.

Медучреждение, где за первые две недели января погибли девять новорождённых, закрыли на карантин из-за вспышки респираторной инфекции. Сразу в нескольких ведомствах заявили о проведении проверок, задержаны несколько сотрудников роддома.

Смерть младенцев в роддоме Новокузнецка в январе 2026 года
