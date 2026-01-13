Погибших в Новокузнецке детей мог заразить персонал роддома: врачей обязали сдать анализы

ВКонтакте

Погибших в Новокузнецке детей мог заразить персонал роддома, поэтому всех медработников обязали сдать анализы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Совфеда по соцполитике Елену Перминову.

«На данный момент можно сказать, что были сделаны все необходимые смывы, какие положено сделать с медицинских работников. Они были оперативно направлены в лаборатории. По предварительной информации, инфекции обнаружено не было», — заявила Перминова.

По словам парламентария, если в Новокузнецке будут выявлены системные нарушения, то проверки ждут все родильные дома в России.