В Новокузнецке девять младенцев погибли в роддоме во время новогодних праздников: что известно о ситуации

Девять новорождённых погибли в одном из роддомов Новокузнецка в период новогодних праздников, после чего медучреждение закрыли на карантин из-за вспышки респираторной инфекции. Об этом, ссылаясь на источники в Минздраве Кузбасса, пишут ТАСС и издание NGS42.

Власти региона подтвердили факт гибели младенцев. По данным NGS, трагедия произошла в роддоме № 1, где в отдельные сутки умирало по три ребёнка. На сайте учреждения разместили уведомление о прекращении приёма пациенток из-за введения карантина, причина — «превышение порога заболеваемости респираторной инфекцией в акушерском стационаре».

По факту случившегося начаты проверки. О своём участии в них заявили управление Следственного комитета по Кемеровской области, региональная прокуратура, Роспотребнадзор и Росздравнадзор. В СК уточнили, что доследственная проверка ведётся по статье 293 УК РФ («Халатность»). На время всех мероприятий, как отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк в своём телеграм-канале, от должности главного врача роддома отстранён Виталий Херасков.

В случае подтверждения халатности виновным грозит до семи лет лишения свободы с запретом занимать определённые должности до трёх лет.