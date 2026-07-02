Wildberries поднимет комиссии для продавцов из-за подорожания топлива

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Wildberries с 7 июля изменит условия для продавцов и повысит комиссии из-за роста логистических расходов, в том числе на фоне подорожания топлива. Об этом, ссылаясь на обновлённую оферту маркетплейса, пишет «Коммерсант».

«Изменения носят дифференцированный характер: для части товарных категорий комиссии также будут снижены, а по ряду категорий останутся без изменений. Это позволяет учитывать особенности отдельных товарных сегментов и текущую рыночную ситуацию», — заявили в пресс-службе компании.

По данным сервиса Wildbox, сильнее всего новые условия затронут продавцов, которые используют маркетплейс как витрину, а доставку организуют через курьеров или самовывоз. Для такой модели сборы могут увеличиться на 20 процентных пунктов. У селлеров, которые отгружают товары со своего склада, комиссия может подняться на 6 пунктов, при хранении на мощностях Wildberries — на 5.

Процентным пунктом называют разницу между двумя значениями, уже выраженными в процентах. Например, если комиссия была 10%, а стала 15%, она выросла на 5 п.п. Формулировка «на 5%» означала бы прибавку от прежней ставки.

Гендиректор сервиса «МойСклад» Аскар Рахимбердиев считает, что повышение тарифов цифровых платформ снижает прибыль продавцов, среди которых много представителей малого и среднего бизнеса. Дополнительные расходы, по его словам, в итоге перекладываются на покупателей.

В Wildbox тоже допускают, что из-за новых условий подорожать могут до 90% товаров на площадке. Рост тарифов также может привести к оттоку продавцов: сейчас комиссии маркетплейсов для российских селлеров в среднем составляют 25–40% от выручки, а вместе с логистикой, хранением, рекламой и возвратами расходы могут доходить до 50–70%.

В Ассоциации представителей электронной торговли отмечают, что за последние три года стоимость доставки у крупнейших маркетплейсов выросла на 33–89%, а сборы платформ — на 58–63%. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров пояснил, что логистика остаётся одной из крупнейших статей затрат для онлайн-площадок, поэтому цена топлива напрямую отражается на этих расходах.

Впрочем, Бурмистров считает, что говорить о масштабном влиянии топливной ситуации на рынок e-commerce пока рано. По словам эксперта, крупные платформы обычно заранее адаптируют процессы к внешним изменениям, чтобы рост отдельных расходов не приводил к резкому пересмотру условий для продавцов и покупателей.