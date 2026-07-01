18:03

В Минэнерго увидели риски в сервисах, показывающих наличие топлива на АЗС

  1. Россия и мир
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Интернет-ресурсы, где публикуют информацию о наличии топлива на заправках, могут быть небезопасны для пользователей. Такую позицию озвучили в Минэнерго РФ, передаёт ТАСС в среду, 1 июля.

«Специалисты обращают внимание, что подобные ресурсы могут представлять угрозу, связанную с незаконным сбором персональных данных. Анализ сведений, размещённых сервисами, свидетельствует об их недостоверности. Также отмечаются манипуляции данными о наличии топлива на заправках», — следует из сообщения.

В министерстве заявили, что следят за рынком нефтепродуктов и координируют действия для его стабилизации. Рекомендации штаба проверяют каждый день, а по поручению вице-премьера Александра Новака готовят шаги, которые должны быстрее выровнять ситуацию с топливом.

Глава регионального Союза защиты прав автомобилистов Георгий Румянцев предложил отказаться от талонов и распределять покупателей топлива по дням — по первой цифре госномера. По его мнению, такая схема помогла бы уменьшить очереди у калининградских АЗС.

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