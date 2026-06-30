В России таксисты стали реже выходить на линию из-за проблем с топливом — СМИ

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В России таксисты стали реже выходить на линию и чаще отказываться от части заказов на фоне дефицита топлива. Об этом, ссылаясь на участников рынка, пишет «Коммерсант» во вторник, 30 июня.

Водители стараются не брать дальние поездки и маршруты в центры городов: там выше риск застрять в пробках и потратить больше бензина. В некоторых регионах сервисы уже фиксируют сокращение числа людей на линии. Гендиректор таксопарка F1rst Дмитрий Назаров оценил ускорение оттока из отрасли в 20%, его коллега из «369» Михаил Манхаев говорит о снижении на 5–10%. О похожей ситуации в отдельных субъектах РФ сообщили в сервисе заказа такси «Максим».

По данным «Сбер Индекса», с 22 по 28 июня траты россиян на такси, каршеринг и аренду автомобилей снизились на 3%. Средние цены на поездки при этом пока не изменились, отметил руководитель Объединения самозанятых России Иван Литвинов. Эксперт связывает это с динамическим ценообразованием: стоимость зависит от спроса и предложения, поэтому нехватка водителей может отражаться на тарифах не сразу.