Сегодня рано, завтра поздно: правительство РФ пока решило не вводить запрет на экспорт дизтоплива

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Правительство России не определилось вводить запрет на экспорт дизельного топлива или нет. Об этом вице-премьер Александр Новак рассказал журналистам на совещании по вопросу строительства ГЭС и ГРЭС для обеспечения крупных инвестиционных проектов в Сибири. Сообщает РИА Новости в понедельник, 29 июня.

Отвечая на вопрос, есть ли решение по полному запрету экспорта дизтоплива, Новак сказал: «Пока нет, но мы рассматриваем».

Вице-премьер заверил, что правительство принимает все меры, необходимые для того, чтобы внутренний рынок был обеспечен топливом в полном объёме. Например, до 31 июля запрещён экспорт бензина, производители дизеля могут продавать топливо на внешнем рынке.