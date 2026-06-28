Путин поручил стабилизировать топливный рынок после жалоб на очереди у АЗС в регионах

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Владимир Путин потребовал принять системные меры, чтобы стабилизировать топливный рынок и не допустить перебоев с горючим. Об этом президент заявил на совещании по обеспечению внутреннего рынка, передаёт ТАСС в воскресенье, 28 июня.

Глава государства признал, что очереди на заправках действительно есть, а нужные марки топлива не всегда можно найти в продаже. Правительственный штаб сейчас работает круглосуточно, на рынок уже направили накопленные объёмы горючего, а запасы бензина в стране составляют 1,7 млн тонн — почти столько же, сколько годом ранее.

Путин отметил, что крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы загружены по максимуму. В июле производство основных видов топлива должно вырасти по сравнению с июнем, резервы уже начали использовать для покрытия внутреннего спроса.

Отдельно президент предложил обсудить дополнительные шаги для бесперебойного снабжения предприятий и граждан. Среди возможных мер — увеличение предложения внутри страны, сохранение экономически обоснованных цен и полный запрет на экспорт дизельного топлива.

Российский глава также заявил, что необходимо свести к минимуму последствия террористических ударов Киева. Он поручил соблюдать графики поставок для агропромышленного комплекса, поскольку, по словам президента, «от этого зависит урожай».