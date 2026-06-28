15:32

В Крыму ушлые продавцы возят бензин с «материка» и продают его по 300 рублей за литр

  1. Россия и мир
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В Севастополе на фоне проблем с топливом начали появились нелегальные продавцы бензина с рук. Об этом, ссылаясь на пресс-службу городского УМВД, пишет «Лента новостей Крыма».

Полиция вышла на двух местных жителей, которые привозили АИ-95 с «материка» и искали покупателей через телеграм-каналы. По данным силовиков, 25-летний и 33-летний севастопольцы предлагали топливо по 250–300 рублей за литр. Мужчины торговали вне АЗС и без разрешительных документов.

У каждого из дельцов изъяли по 40 литров бензина, материалы направили на экспертизу. В действиях мужчин усматривают признаки незаконной предпринимательской деятельности без регистрации или лицензии.

В Калининградской области ограничили продажу бензина и дизеля в один бак. Власти объяснили перебои тем, что резервное топливо не всегда успевают развезти по всем АЗС одновременно. Очереди у заправок уже начали мешать движению общественного транспорта.

Тема:
Перебои с топливом в России в июне 2026-го
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