Под видом поиска бензина: россиян предупредили о новом шпионском приложении для Android

«Лаборатория Касперского» предупредила о шпионской программе для Android, которую выдают за сервис поиска бензина. Об этом BFM Кубань пишет в четверг, 25 июня.
Пользователям предлагают скачать сервис через сайты, минуя официальные магазины, и обещают показать, где на российских АЗС есть топливо. С середины июня вредоносную программу попытались установить больше тысячи человек. После запуска она запрашивает доступ к геолокации и памяти смартфона, а затем может похищать документы, фото и видео. Эксперты советуют ставить приложения только из проверенных источников и не доверять объявлениям о бесплатных ваучерах или «закрытой» информации.
Власти говорили, что Калининградская область обеспечена топливом минимум на месяц. Спустя два дня из-за ажиотажа в регионе ввели лимиты на продажу бензина и дизеля в один бак.