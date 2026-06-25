Под видом поиска бензина: россиян предупредили о новом шпионском приложении для Android

Пользователям предлагают скачать сервис через сайты, минуя официальные магазины, и обещают показать, где на российских АЗС есть топливо. С середины июня вредоносную программу попытались установить больше тысячи человек. После запуска она запрашивает доступ к геолокации и памяти смартфона, а затем может похищать документы, фото и видео. Эксперты советуют ставить приложения только из проверенных источников и не доверять объявлениям о бесплатных ваучерах или «закрытой» информации.