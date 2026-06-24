В Минфине не считают, что в России произошёл резкий рост цен на топливо

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Министр финансов Антон Силуанов заявил, что резкого скачка цен на топливо в России сейчас нет. Его слова Life приводит в среду, 24 июня.

Журналисты спросили главу Минфина, придётся ли властям закладывать в бюджет дополнительные расходы из-за ситуации на рынке горючего. Силуанов с формулировкой о резком росте поспорил.

Я не могу с вами согласиться, что скачок цен есть. На ряде заправок независимых — да, там отмечается рост. На заправках наших системообразующих предприятий, если цены и выросли, то незначительно», — подчеркнул глава Минфина.