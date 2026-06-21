На крымских заправках прекратили продажу топлива за деньги и по талонам

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В Крыму прекратили продажу топлива за наличные, по безналичному расчёту и по талонам. Об этом глава республики Сергей Аксёнов сообщил в своём канале на платформе Макс в воскресенье, 21 июня.

Сегодня, 21 июня, с 9:00 на крымских АЗС прекращён отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц», — говорится в публикации.

По словам Аксёнова, заправлять будут только государственные службы, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность республики. О дальнейших решениях по ситуации с топливом власти сообщат дополнительно.