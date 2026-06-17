ФАС усилит контроль за продажей топлива аграриям во время полевых работ

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ФАС поручила территориальным управлениям внимательнее следить за продажей топлива сельхозпроизводителям во время сезонных полевых работ. Об этом, ссылаясь на сообщение ведомства, пишет Интерфакс в среду, 17 июня.

Особое внимание служба просит обратить на мелкооптовый сегмент, в том числе поставки с нефтебаз, нефтехранилищ и автозаправок. При выявлении признаков нарушений управлениям рекомендуют оперативно принимать меры. Поручение направили в 11 территориальных органов ФАС. Вместе с региональными властями они должны составить перечень сельхозпредприятий и определить, какой объём горючего нужен им для работы.