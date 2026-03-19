Роскомнадзор перестал справляться с блокировками, из-за этого могут открываться WhatsApp* и YouTube — эксперты

Средства фильтрации трафика, которые Роскомнадзор использует для блокировки запрещённых ресурсов, могут работать с перегрузкой и не всегда справляются со своей задачей. Об этом, ссылаясь на источники на телеком-рынке и в отрасли информационной безопасности, пишет Forbes в четверг, 19 марта.

В материале отмечается, что заблокированные ранее ресурсы периодически возвращаются в строй: например, в отдельные моменты пользователи замечали, что открывается WhatsApp*, а у некоторых операторов на части подсетей возобновлял работу YouTube.

Как поясняют эксперты, для фильтрации трафика ведомство использует технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), которые устанавливаются на сетях операторов. Эти устройства работают на основе технологии DPI и могут не справляться с растущим объёмом данных. 

В системе предусмотрен режим bypass — при перегрузке оборудование автоматически пропускает трафик в обход блокировки. По некоторым оценкам, сейчас действует около 2,5 млн правил фильтрации, но отдельные узлы периодически работают на пределе, из-за чего запрещённые сайты становятся временно доступны.

Собеседники издания также отмечают, что серьёзную нагрузку на систему создаёт мессенджер «Телеграм» и его встроенный прокси-протокол MTProxy, который генерирует значительный объём дополнительного трафика и специально разработан для обхода блокировок. Из-за этого ТСПУ вынуждены тратить больше ресурсов на его анализ. Кроме того, операторы упоминают о регулярных удалённых перезагрузках оборудования — во время таких процедур настройки могут сбрасываться, и доступ к заблокированным сайтам временно открывается.

Впрочем, ни регулятор, ни операторы эту версию не подтверждают: в Роскомнадзоре заявили, что решения о снятии блокировок не принимались, а «Ростелеком», МТС, «Вымпелком» и «Мегафон» от комментариев отказались.

* Деятельность Meta, которой принадлежит WhatsApp, признана экстремистской и запрещена в России.

В Госдуме признали, что будущее мессенджера «Телеграм» в России остаётся неясным. А социологи тем временем фиксируют растерянность россиян из-за сбоев связи и интернета.

Ситуация вокруг Телеграма в 2026 году
