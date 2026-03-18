«С горем пополам пользуемся»: в Госдуме не смогли понять, что будет с Телеграмом в России дальше

Возможность новых контактов с мессенджером «Телеграм» по поводу его работы в России пока остаётся под вопросом. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Ющенко, его слова приводит «Лента.ру».

«Мы неоднократно направляли обращения с просьбой сделать более понятными и прозрачными действия Роскомнадзора в отношении Телеграма, в отношении интернета в целом, чтобы было понятно, как и почему происходят сбои. Пока ответа нет, а необходимо внятное объяснение», — отметил парламентарий.

Ющенко отметил, что у мессенджера действительно были проблемы с российским законодательством. При этом администрация Телеграма всё же блокировала каналы, в которых находили нарушения.

«Какой-то диалог идёт. Но это выводы из источников, а хотелось бы ясных объяснений. Так что непонятно, что будет дальше. Сейчас с горем пополам Телеграмом пользуемся», — заключил депутат.