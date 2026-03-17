Россияне ощущают растерянность из-за сбоев связи и интернета — глава ВЦИОМ

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Россияне оказались в растерянности из-за проблем с интернет-подключением и перебоев со связью, которые уже затрагивают привычную повседневную инфраструктуру. Об этом генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров заявил в эфире Радио РБК во вторник, 17 марта.

«Люди в растерянности на самом деле. Люди не понимают вообще, это надолго или временно. И это может быть навсегда, а может быть, это закончится через два дня. И то, что происходит, зачастую поддерживает такую надежду, что, может быть, это всё-таки временно», — рассказал социолог.

В качестве примера глава ВЦИОМ привёл ситуацию с WhatsApp*, когда часть пользователей жаловалась на перебои в работе мессенджера, а у других таких проблем не возникало. По мнению Фёдорова, в подобных условиях люди не могут разобраться, что именно происходит.

«Есть официальная версия, связанная с беспилотниками, с атаками на Москву, беспрецедентными, которые действительно два дня шли. Есть неофициальные версии насчёт того, что государство строит такую систему цифрового надзора, чтобы никто никуда не рыпнулся. Есть слухи, есть сарафанное радио, есть конспирологические теории. Всё это говорит о том, что люди растеряны», — подытожил гендиректор ВЦИОМ.

* Деятельность Meta, которой принадлежит WhatsApp, признана экстремистской и запрещена в России.