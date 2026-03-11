Эстонский профессор заявил, что конфликт на Ближнем Востоке может продлиться до конца лета

Эстонский профессор международного права Рейн Мюллерсон считает, что противостояние на Ближнем Востоке может затянуться на несколько месяцев. Об этом он заявил, комментируя ситуацию вокруг Ирана. Эксперта цитирует РИА Новости в среду, 11 марта.

«Если говорить с юридической точки зрения, поскольку я юрист, это ничем не спровоцированное вооружённое нападение Израиля и Соединенных Штатов на Иран. <…> Как и многие другие, это конфликт не будет краткосрочным. Вероятно, он продлится не только недели, но и месяцы — некоторые даже говорят, что до конца лета», — отметил Мюллерсон.

При этом профессор назвал факторы, которые, по его мнению, могут вынудить стороны прекратить боевые действия. Одним из них он считает закрытие Ормузского пролива и возможные удары по энергетической инфраструктуре стран Персидского залива. Вторым фактором эксперт назвал истощение запасов ракет-перехватчиков у западных стран.

Иран обозначил три требования, при выполнении которых может вернуться к переговорам с Соединёнными Штатами.

Обострение конфликта Ирана, Израиля и США в 2026 году
