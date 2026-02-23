В Госдуме предложили запретить увольнять жён и мужей участников СВО

В России предложили изменить трудовое законодательство в интересах семей участников СВО. Соответствующее письмо главе Минтруда Антону Котякову направил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, сообщает ТАСС в понедельник, 23 февраля.

Инициатива предполагает внесение изменений в трудовое законодательство и введение дополнительной гарантии для жён и мужей военнослужащих, которые находятся в зоне боевых действий. Планируется установить запрет на расторжение трудового договора по желанию работодателя. Исключением может стать только ликвидация организации или прекращение деятельности ИП.

Сейчас Трудовой кодекс допускает увольнение при сокращении численности или штата, реорганизации предприятия и по другим основаниям, не связанным с профессиональными качествами сотрудника. При этом супруги военнослужащих, как отмечает парламентарий, нередко вынуждены отсутствовать на работе из-за поездок к месту службы, оформления положенных выплат или ухода за детьми.

По словам Слуцкого, в России уже действует комплекс мер поддержки участников СВО и их семей — льготы по оплате ЖКУ, приоритетное устройство детей в детские сады, кредитные каникулы. Гарантии сохранения рабочих мест для супругов военнослужащих в законодательстве отдельно не закреплены.

«Социальная защищённость близких, уверенность военнослужащего в стабильности положения своей семьи являются критически важными факторами для поддержания морального духа и эффективности выполнения задач Вооружёнными силами Российской Федерации», — считает депутат.