Лавров заявил, что во время женевских переговоров делегации ЕС «сидели в предбаннике и пили кофе»

Представители европейских стран не участвовали напрямую в переговорах России, США и Украины в Женеве и находились отдельно от основных делегаций. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, его слова приводят «Вести» в воскресенье, 22 февраля.

Сугубо в своем статусе находились, они сидели где-то в предбаннике, кофе пили. Ну, наверное, пообщались друг с другом», — рассказал глава внешнеполитического ведомства.