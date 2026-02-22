Лавров заявил, что во время женевских переговоров делегации ЕС «сидели в предбаннике и пили кофе»

Представители европейских стран не участвовали напрямую в переговорах России, США и Украины в Женеве и находились отдельно от основных делегаций. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, его слова приводят «Вести» в воскресенье, 22 февраля.
Сугубо в своем статусе находились, они сидели где-то в предбаннике, кофе пили. Ну, наверное, пообщались друг с другом», — рассказал глава внешнеполитического ведомства.
Россия, Украина и США ведут переговоры с 23 января. Первые трёхсторонние встречи прошли в Абу-Даби и касались чувствительных аспектов возможного мирного соглашения, включая территориальные вопросы. В феврале формат перенесли в Женеву, очередной раунд завершился 18 февраля. Европейские делегации официально в нём не участвовали.