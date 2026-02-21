ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Великобритании прозвучало предложение направить вооружённые силы европейской «коалиции желающих» в Киев и другие украинские города. Об этом пишет газета Guardian.

В публикации говорится, что государства, поддерживающие Киев, должны обеспечить безопасность столицы Украины и других неподконтрольных территорий.

«Вот что необходимо сделать: развернуть войска европейской «коалиции желающих» для обеспечения безопасности и защиты Киева и других неподконтрольных городов. Право вето России давать нельзя», — отмечается в материале.

Кроме того, автор статьи предлагает установить над Украиной бесполётную зону, а также предоставить Европе ведущую роль в процессе мирных переговоров по урегулированию конфликта.