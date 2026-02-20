ВКонтакте

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев резко высказался о списке требований главы евродипломатии Каи Каллас к России в рамках урегулирования украинского конфликта. Его слова приводит РИА Новости в пятницу, 20 февраля.

Ранее СМИ писали, что Каллас направила государствам — членам ЕС документ с условиями, адресованными Москве. В перечень, по данным СМИ, входит сокращение численности российских войск и их вывод из соседних стран. В документе также говорится о намерении Евросоюза добиваться отказа России от международного признания новых регионов и Крыма.

«Очередной стартап от пионерки Каллас пробил очередное параноидальное дно», — заявил Ивлев, добавив, что подобные инициативы наносят ущерб европейской дипломатии.