Украина готова принять все предложения по мирной сделке, но только американские

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Украина готова принять предложения США, которые помогут в завершении конфликта. Об этом заявил украинский лидер в своём телеграм-канале.

«Мы согласились на все реалистичные предложения Америки, начиная с предложения прекратить огонь», — отметил президент Украины.

Представители Киева уже добрались до Женевы, где 17 февраля пройдёт очередной раунд переговоров между Россией, Украиной и США. Делегацию РФ на встрече возглавит помощник президента страны Владимир Мединский.