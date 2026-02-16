Украина готова принять все предложения по мирной сделке, но только американские

Украина готова принять предложения США, которые помогут в завершении конфликта. Об этом заявил украинский лидер в своём телеграм-канале.
«Мы согласились на все реалистичные предложения Америки, начиная с предложения прекратить огонь», — отметил президент Украины.
Представители Киева уже добрались до Женевы, где 17 февраля пройдёт очередной раунд переговоров между Россией, Украиной и США. Делегацию РФ на встрече возглавит помощник президента страны Владимир Мединский.
Заявления представителей США о высокой степени готовности договорённостей по Украине не стоит воспринимать всерьёз, считают политологи.