Замглавы МИД РФ: Россия готова прекратить удары в день возможных выборов на Украине

Россия готова рассмотреть прекращение ударов в день выборов на Украине, если власти республики примут решение об их проведении. Об этом со ссылкой на замминистра иностранных дел РФ Михаила Галузина пишет ТАСС в воскресенье, 15 февраля.

В ведомстве напомнили, что с такой инициативой выступал российский президент Владимир Путин. Глава государства также подчёркивал, что от 5 до 10 млн украинцев, проживающих в РФ, должны иметь право участвовать в голосовании.

«Разумеется, заявления президента России Владимира Путина сохраняют актуальность, — отметил замглавы МИД. — Но, как я уже обозначил выше, пока о практической организации голосования на Украине речь не идёт».

Представитель внешнеполитического ведомства также заявил, что во время электоральных кампаний в России фиксировались атаки украинских беспилотников. В частности, в марте 2024 года, когда проходили президентские выборы, избирательные участки работали в том числе вблизи зоны боевых действий.

«Киев всячески пытался сорвать электоральный процесс в прифронтовых регионах, не гнушаясь прибегать к использованию террористических методов и совершению диверсий. Однако добиться своей цели ему оказалось не по силам», — подчеркнул дипломат.

По словам Галузина, до подобной практики Россия «опускаться не станет» и позволит жителям Украины реализовать свои конституционные избирательные права и самостоятельно определить будущее страны — если власти всё же примут решение о проведении голосования.