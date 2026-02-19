21:54

Президент Польши подписал закон об отмене льгот для украинских беженцев

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о прекращении действия норм, предусматривающих специальный статус и льготы для украинских беженцев. Об этом пишет ТАСС в четверг, 19 февраля. 

«19 февраля 2026 года президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон от 23 января 2026 года об отмене положений закона о помощи гражданам Украины в связи с вооружённым конфликтом на территории этого государства», — сообщил пресс-секретарь главы государства Рафал Леськевич.

Согласно документу, граждане Украины лишатся доступа к бесплатной медицине и льгот по оплате жилья. Исключение сделают для раненых военнослужащих ВСУ, которые проходят лечение на территории Польши. Для продления легального пребывания в стране украинцам предложат оформить вид на жительство сроком на три года.

По данным польского МВД, в республике проживает около 1 млн граждан Украины со специальным статусом. В сентябре 2025-го Навроцкий подписал очередное продление этих мер, однако тогда перечень льгот был сокращён: уменьшили список бесплатных медицинских услуг и прекратили выплаты социальных пособий безработным.

В ноябре 2025-го сообщалось, что в Польше продлили помощь украинским беженцам.

