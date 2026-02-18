Очередная трёхсторонняя встреча: чем закончились женевские переговоры России, Украины и США

ВКонтакте

В Женеве завершились очередные переговоры России, Украины и США. Обсуждения продолжались шесть часов в первый день и около двух — во второй. Об этом «Газета.Ru» пишет в среду, 18 февраля.

Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. Политик назвал консультации «тяжёлыми, но деловыми» и добавил, что работа шла в разных форматах — проходили отдельные встречи Москвы с Вашингтоном и Киевом, а также трёхсторонние переговоры.

Повестка включала пять направлений, в том числе территориальные вопросы и экономические темы. В среду по военному и политическому трекам параллельно работали две группы. Как передаёт РИА Новости со ссылкой на источник, по итогам встреч документы подписаны не были. Делегации намерены представить результаты переговоров руководству своих стран для дальнейшей оценки.

С американской стороны в консультациях участвовали спецпосланник президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Украинскую делегацию возглавил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов. В Женеве также находились представители Великобритании во главе с советником по нацбезопасности Джонатаном Пауэллом.

В Вашингтоне переговоры назвали шагом вперёд. Стив Уиткофф сообщил, что стороны договорились доложить о результатах своим лидерам и продолжить работу над возможным соглашением.

«Сегодня, по указанию президента [Дональда] Трампа, Соединённые Штаты провели третий раунд трехсторонних обсуждений с участием Украины и России. Благодарим Швейцарскую Конфедерацию за гостеприимство и проведение сегодняшних встреч», — написал спецпосланник в своих соцсетях.

Владимир Зеленский заявил, что участники переговоров приблизились к пониманию механизма контроля за возможным прекращением огня. По словам украинского лидера, военные эксперты продемонстрировали конструктивный подход:

«Военные понимают, как мониторить прекращение огня и прекращение [конфликта], если будет политическая воля. Они, в принципе, там почти обо всём договорились. Мониторинг будет точно с участием американской стороны. Я считаю, что это конструктивный сигнал».

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров добавил, что работа продолжается над главными положениями будущих договорённостей. Часть вопросов удалось уточнить, по другим консультации продолжаются.

Зарубежные СМИ итоги встречи оценили неоднозначно. Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники написал, что политическая рабочая группа могла зайти в тупик. The Economist, в свою очередь, сообщил о возможных разногласиях по поводу темпов и формата потенциального соглашения внутри украинской делегации.

Официальной информации о дате следующей встречи пока нет.