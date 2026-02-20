14:48

Посол РФ объяснил, почему переговоры по Украине прошли в Женеве

Автор:

Выбор Женевы местом переговоров по урегулированию конфликта на Украине объясняется исключительно логистическими причинами. Об этом сообщил посол России в Швейцарии Сергей Гармонин. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 20 февраля. 

«Как отметил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков, выбор Женевы в качестве места проведения переговоров связан исключительно с тем, что так синхронизировались графики всех трёх сторон», — сказал дипломат.

При этом Гармонин подчеркнул, что Берн продолжает проводить недружественную политику в отношении России.

Переговоры представителей Москвы, Киева и Вашингтона прошли в Женеве 17–18 февраля. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. По итогам второго дня он сообщил, что дискуссии были тяжёлыми, но носили деловой характер, а также анонсировал новую встречу в ближайшее время.

Тема:
Эскалация вокруг Украины
