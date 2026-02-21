ВКонтакте

Список требований к России, подготовленный главой евродипломатии Каей Каллас, не повлияет на позицию Москвы по вопросу участия Евросоюза в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение выразила немецкая газета Junge Welt.

В публикации отмечается, что ряд озвученных требований, включая значительное сокращение численности российских войск, больше напоминают «требование безоговорочной капитуляции». По мнению авторов материала, на такой основе выстроить конструктивный диалог невозможно.

Издание указывает, что подобная риторика вряд ли поможет Брюсселю добиться участия в переговорном процессе, особенно с учётом отсутствия у ЕС действенных инструментов давления на Москву.

Кроме того, в статье подчёркивается, что антироссийские санкции, по оценке авторов, нанесли больший ущерб самому Евросоюзу, чем России.