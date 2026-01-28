Власти США раскрыли детали очередного раунда мирных переговоров между Россией и Украиной

ВКонтакте

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что круг спорных тем в переговорах по Украине фактически сузился до одного пункта — вопроса территорий. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 28 января.

Выступая на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам, Рубио пояснил, что остальные позиции удалось в той или иной степени согласовать. По его словам, именно территориальные претензии остаются главным препятствием для окончательных договорённостей.

Госсекретарь также отметил, что закрытый формат переговоров даёт сторонам больше пространства для манёвра. Публичные дискуссии, по его оценке, лишь усиливают политическое давление и мешают поиску компромиссов. При этом США, как подчеркнул политик, продолжают работу по сближению подходов Москвы и Киева.

Следующий раунд переговоров планируется провести в двустороннем формате. Участие Соединённых Штатов при этом не исключается, однако в составе дипломатической группы точно не будет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа.

Отдельно Рубио затронул тему гарантий безопасности для Украины. По его утверждению, общее понимание по этому вопросу уже достигнуто. Речь идёт о размещении ограниченного контингента европейских военных, прежде всего французских, при поддержке США, без которой такие силы, как отметил госсекретарь, не смогут эффективно действовать.