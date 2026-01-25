11:36

Новый раунд переговоров России, Украины и США в Абу-Даби назначен на 1 февраля

  1. Россия и мир
Автор:

Следующий раунд переговоров между Россией, Украиной и США пройдёт в Абу-Даби 1 февраля. Об этом пишет Forbes, ссылаясь на информацию журналиста издания Axios Барака Равида.

Ожидается, что встреча через неделю станет продолжением консультаций, которые стороны уже провели ранее. Переговоры проходят в трёхстороннем формате и включают как политическую, так и военную повестку.

Издание также отмечает, что на предыдущей встрече делегации работали в расширенном составе, после чего разделились на профильные подгруппы. В рамках политического блока обсуждались ключевые разногласия сторон, в том числе подходы к урегулированию конфликта. Военная часть была посвящена вопросам прекращения огня, возможного разведения сил и механизмов контроля за соблюдением договорённостей.

О начале трёхсторонних переговоров в Абу-Даби стало известно 23 января. После первого раунда журналистам раскрыли некоторые подробности дипломатического процесса. Российский МИД дал оценку перспективам урегулировать конфликт на Украине.

Тема:
Эскалация вокруг Украины
Свежие новости по теме
Замглавы МИД РФ: Россия готова прекратить удары в день возможных выборов на Украине
09:11
Политолог усомнился в заявлениях США о «90% готовности» соглашения по Украине
Вчера
18:51
СМИ: Уиткофф и Кушнер подключатся к переговорам по Украине
Вчера
09:46
Следующий раунд переговоров по Украине может пройти на следующей неделе — Песков
13 февраля 2026
12:30
Страны Европы пообещали сотни миллионов долларов на оружие для Украины
12 февраля 2026
21:48
Все новости по теме
992
Политика
День любви
Читать