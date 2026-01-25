Новый раунд переговоров России, Украины и США в Абу-Даби назначен на 1 февраля

ВКонтакте

Следующий раунд переговоров между Россией, Украиной и США пройдёт в Абу-Даби 1 февраля. Об этом пишет Forbes, ссылаясь на информацию журналиста издания Axios Барака Равида.

Ожидается, что встреча через неделю станет продолжением консультаций, которые стороны уже провели ранее. Переговоры проходят в трёхстороннем формате и включают как политическую, так и военную повестку.

Издание также отмечает, что на предыдущей встрече делегации работали в расширенном составе, после чего разделились на профильные подгруппы. В рамках политического блока обсуждались ключевые разногласия сторон, в том числе подходы к урегулированию конфликта. Военная часть была посвящена вопросам прекращения огня, возможного разведения сил и механизмов контроля за соблюдением договорённостей.