Поисковики предположили, когда найдут пропавшую семью Усольцевых

Шанс найти пропавшую семью Усольцевых или их останки есть весной, когда в тайге будет подходящая погода. Об этом РИА Новости рассказала координатор поисковой организации «ПримПоиск» Кристина Вульферт.

«Людей находят через 20 лет там, где вообще в принципе невозможно было бы найти. Конечно, шанс есть. Ребята-поисковики, полиция — грамотные люди, плюс сейчас век технологий, где каждый маршрут и шаг записан. И ребята, проанализировав проделанную работу, опять поднимутся на поиски, когда будет хорошая погода, хорошие возможности. Я думаю, что шанс найти хотя бы что-то есть», — считает Вульферт, которая добавила, что активную фазу поисковой операции свернули спустя две недели после исчезновения пятилетней девочки и её родителей. 

Сейчас эксперты  и аттестованные спасатели анализируют работу, проделанную осенью, и определяют стратегию дальнейшего поиска в том числе с применением беспилотников. По мнению Вульферт, из-за масштабов района, где пропали Усольцевы, успех поиска — это дело практики и случая. Цель поисковиков — найти семью или их останки, чтобы близкие смогли попрощаться с ними.

Красноярский гид назвал двух виновниц возможной гибели семьи Усольцевых в тайге.

Загадочное исчезновение и поиски семьи Усольцевых в тайге Красноярского края в сентябре 2025 года
