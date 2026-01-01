Медведев назвал трагедию в Херсонской области схожей с преступлением фашистов в Хатыни в 1943 году

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил трагедию в Херсонской области с преступлением фашистов в Хатыни в 1943 году. Об этом сообщает ТАСС.

Медведев прокомментировал удар беспилотников ВСУ по кафе и гостинице на побережье Чёрного моря в Хорлах. «Зверство. Подлость. Цинизм. Словарь нормального человека слишком беден, чтобы дать определение действиям этих бандеровских подонков», — сказал он.

В марте 1943 года, как напомнил Медведев, «фашистские твари и их прихвостни сожгли Хатынь». «И в эту новогоднюю ночь в Херсонской области похожим образом умышленно и жестоко убили мирных людей», — подчеркнул зампред Совбеза РФ.