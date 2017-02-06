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Композиция из кубиков и шагающая девушка: история здания Дома офицеров на улице Кирова. Спецпроект Клопс.Ru "Осколки Кёнигсберга"

05 февраля 201717:29
  2331 0
  • Фото предоставлены Иваном Скобеем
  • Фото предоставлены Иваном Скобеем
  • Фото предоставлены Иваном Скобеем
  • Фото предоставлены Иваном Скобеем
  • Фото предоставлены Иваном Скобеем
  • Фото предоставлены Иваном Скобеем
  • Фото предоставлены Иваном Скобеем
  • Фото предоставлены Иваном Скобеем
  • Фото предоставлены Иваном Скобеем
  • Фото предоставлены Иваном Скобеем
  • Фото из архива Клопс.Ru
  • Фото из архива Клопс.Ru
  • Фото из архива Клопс.Ru
  • Фото из архива Клопс.Ru
  • Фото из архива Клопс.Ru
  • Фото из архива Клопс.Ru
  • Фото из архива Клопс.Ru
  • Фото из архива Клопс.Ru
  • Фото из архива Клопс.Ru
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото предоставлены Иваном Скобеем
20 фото
Сегодняшняя прогулка отправляет нас с вами в район Советского проспекта. Тут, на пересечении улиц Кирова и Брамса, расположилось здание Дома офицеров Балтийского флота. А во времена Кёнигсберга  в стенах этого здания находилась Восточнопрусская ремесленная школа для девушек. Об истории и нынешней жизни этого сооружения мы сейчас вам расскажем.
 
Восточнопрусская  ремесленная  школа  для  девушек — Ostpreußische Mädchen-Gewerbeschule 
 
Время строительства: 1929—1930 годы. 
 
Адрес расположения: Königsberg, Beethovenstraße, 102-103 — Калининград, ул. Кирова, 7. 
 
Архитекторы: Г. Хопп и Г. Лукас. Скульптура у входа — Г. Брахерт. 
 

Историческая справка

 
История системы образования Восточной Пруссии насчитывает в общей сложности семь веков. Она зародилась ещё в далёких XIII—XV веках в Орденском государстве. Все школы Кёнигсберга делились на типы: приходские, соборные, кафедральные и монастырские. Первая школа для бедных открылась в городе в 1629 году. Затем аналогичные учебные заведения появились в Штайндамме (Steindamm), Трагхайме (Tragheim) и Закхайме (Sackheim). Изначально основу образования в Восточной Пруссии составляли трёх-, четырёхклассные народные школы, но в 1819 году был принят закон о всеобщем обязательном обучении — и они стали восьмилетними. В 1865 году в них обучалось 6 159 человек. 
 
 
Кроме программы обязательного профессионального обучения, для учеников народных школ были предусмотрены занятия по рисованию и музыке как развивающие скрытые способности и облагораживающие душу. В середине ХIХ века в Восточной Пруссии ввели обязательное всеобщее школьное обучение. Система была такой: девочек обучали отдельно — в гимназиях, а также вместе с мальчиками — в гражданских школах. Там они постигали азы музыки, рисования и домоводства, что было в духе знаменитого немецкого устойчивого выражения "Kinder, Küche, Kirche", означавшего "Дети, кухня, церковь". Первая ремесленная школа была основана в Кёнигсберге ещё в 1909 году на Kasernenstraße (ныне улица Гагарина). К 1928 году количество учащихся в ней девушек достигло 1 200. Поэтому для школы срочно требовалось новое здание, чтобы вместить быстро растущий поток учащихся. 
 
 

Архитектурное описание здания

 
Здание Восточнопрусской ремесленной школы для девушек было построено в 1930 году на Beethovenstraße (ныне улица Кирова) двумя немецкими архитекторами — Гансом Хоппом (Hanns Hopp) и Германном Лукасом (Hermann Lukas). Здание школы было построено в популярном в 1930-е годы в Восточной Пруссии архитектурном стиле баухаус. Стоимость строительства составила внушительную по тем временам сумму — 2 245 000 марок. Но традиции немецкого образования и рост численности населения Кёнигсберга требовали этих затрат.
 
Оно изначально было спроектировано так, чтобы внешне напоминало блочный тип застройки по высоте — относительно соседних зданий. Но архитектор Ганс Хопп окончательно не сформировал единого закрытого прямоугольника, а сознательно оставил на углу Brahmsstraße / Schubertstraße (ныне угол улиц Брамса / Чайковского) строительный коридор. Это уличное "окно" являлось в то время признаком нового понимания архитектурной застройки города, которой была свойственна традиция закрытого блочного строительства предыдущих времён. При проектировании здания Ганс Хопп постоянно менял этажность составных блоков здания, словно играя в кубики. При этом вершиной архитектурной композиции стал самый высокий из "кубиков" — у главного входа в здание (на северо-востоке Schubertstraße (ныне улица Чайковского)). От него другие "кубики", уже поменьше, идут по убыванию своей величины, всё ниже и ниже, вплоть до последнего, самого маленького — на юго-западе Brahmsstraße (ныне улица Брамса). 
 
 
Само здание имело L-образную форму, пять этажей и очень гармонично располагалось между двумя улицами этого района. Оно не имело декоративных элементов на фасаде, состояло из двух боковых крыльев — прямых углов — и пятиэтажной башни в центре. В результате из школы получился современный для тех лет функциональный архитектурный шедевр. От холла главного входа на 5-й этаж центрального корпуса тянулась большая винтовая лестница с медными перилами. По ней можно было попасть в другие корпуса и помещения школы: классные комнаты, учительские, конференц-зал, актовый и гимнастический залы, квартиры для профессорско-преподавательского состава, административные и хозяйственные помещения, кухню, солнечную террасу и аудиторию с восходящими рядами кресел. Плоская крыша и фасад различной высоты подчёркивали кубические формы самого здания. Именно поэтому Ганс Хопп полностью отказался от декоративных украшений на лицевом фасаде и по всему его периметру. Он использовал в отделке фасада школы белую штукатурку с коричнево-красной терракотовой плиткой и сине-фиолетовым клинкерным камнем для цокольных этажей. 
 
 
Окна здания представляли собой сквозные проёмы. А чтобы придать ему лёгкость, он отказался от традиционных деревянных рам и установил оконные стёкла на узкие металлические профили. Это необычное решение очень впечатлило горожан, и они сразу дали школе несколько прозвищ: по размеру железных окон — "Аквариум для девушек", а по форме профиля — "Клопс-академия". Это была аналогия с названием знаменитых кёнигсбергских клопсов, в приготовлении которых вполне преуспевали ученицы ремесленной школы.
 

История бронзовой фигуры девушки у главного входа в школу

 
В сквере, слева от главного входа в школу, была установлена скульптура, получившая название "Шагающая девушка" (Schreitendes Maedchen). Она была отлита из бронзы в полный человеческий рост известным кёнигсбергским скульптором Германом Брахертом (Hermann Brachert)  в 1929—30 годах. Но простояла она возле главного входа в ремесленную школу недолго. Уже в 1933 году по решению нацистских властей скульптуру демонтировали как образец "испорченного" искусства. Её дальнейшая судьба до сих пор не известна. Долгое послевоенное время это место пустовало и зарастало сорняком. Пока на нём не появился настоящий БМП-1 (первая советская серийная боевая машина морской пехоты). Этим шагом военные Балтийского флота здания хотели показать отнесённость здания к военной тематике. 
 
 
Во время бомбардировки Кёнигсберга английской авиацией в августе 1944 года и штурма города в апреле 1945 года зданию Восточнопрусской ремесленной школы для девушек не был причинён серьёзный урон, и оно было в короткие сроки восстановлено почти в первоначальном виде. На основании директивы народного комиссара обороны СССР от 9 июля 1945 года в бывшем здании Восточнопрусской ремесленной школы для девушек создан Дом офицеров Балтийского флота. В разные годы жизнедеятельности он всегда был организатором многогранной культурно-воспитательной и культурно-досуговой работы, центром творческой активности, патриотического воспитания, эстетического развития и отдыха военнослужащих и членов их семей. В нём есть концертный зал и библиотека, проводятся различные культурные мероприятия.
 
 

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