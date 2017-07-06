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Генне: Некоторые предприниматели с Правой набережной готовы "переквалифицировать" промзону

Автор: Екатерина Медведева
21:21
  659 0
Слайд презентации комитета архитектуры и строительства администрации Калининграда
5 фото
Некоторые из собственников промышленных объектов на Правой набережной готовы переквалифицировать свой бизнес в рамках ревитализации этой территории. Об этом сообщил главный архитектор города Вячеслав Генне во время градостроительного совета в четверг, 6 июня. 
 
"Есть обращения от собственников. И на стадии разработки генплана они были: приходили, интересовались, просили… Но мы заказываем кадастровый материал и на его основе формируем уже зонирование", — рассказал Генне. 
 
Он добавил, что идея организовать апарт-отель в здании бывшего мукомольного завода, о которой говорилось во время презентации проекта ревитализации промзоны на Правой набережной, принадлежит самому собственнику. Однако здесь придётся находить общий язык со всеми собственниками данных территорий, которых больше сорока.
 
Слайд презентации комитета архитектуры и строительства администрации Калининграда
 
По словам Генне, из действующих производств там только 15-20% от всех предприятий. Земельные участки в остальных случаях используются не по назначению: фуры стоят, складируются железобетонные изделия, ангары какие-то под автосервисы сдаются или под магазины строительных материалов. 
 
"Это пустоши. То есть там все попилено, распродано… То есть их предпринимательской мысли хватило только на разборки по кирпичам и распиловку металла", — пояснил Генне.  
 
Несмотря на простой, владельцы земли все равно занимают пассивную позицию в плане альтернативного использования этих территорий. Чиновникам пообщаться с собственниками удалось с большим трудом. 
 
Слайд презентации комитета архитектуры и строительства администрации Калининграда
 
"Я их волоком притаскивал в "Рыбную деревню". Пришли самые неравнодушные. В уголочке посидели, но боялись вопросов: "Почему вы не развиваете свою территорию?", — рассказал архитектор.  
 
Генне уверен, что многие бизнесмены согласятся с идеей реорганизации. Но сначала им надо показать различные варианты развития этих участков. 
 
"Сейчас не идёт речь о том, чтобы посадить здесь всех собственников и подписать с ними меморандум. А может быть и так надо будет поступить в перспективе. Но надо, чтобы кто-то проанализировал ситуацию, заказал маркетинг", — заявил чиновник.
 
Слайд презентации комитета архитектуры и строительства администрации Калининграда
 
Генне подчеркнул, что полностью изгонять с этой территории промышленников муниципальные власти не намерены. Но так как участки уже практически оказались в центре города разросшегося города, то производства должны быть максимально безобидными с точки зрения экологии. То есть остаться могут те предприятия, у которых санитарная зона не будет превышать 50 метров. 
 
"Мало того, я даже за "промку" — пусть она там развивается. Вообще сейчас даже тренд такой в Германии — "технопарки". Это когда предприятия, заводы переделываются под что-то. Если там обрабатывают камень, или там кузницы, или ещё что-то… Почему нет? Каждый участок становится частью каких-то программ, в том числе и муниципальных. Там территория в 120 гектар, и место найдётся всему", — рассудил Генне. 
 
Правда есть сейчас в градостроительной документации противоречия. Убрать их можно только с согласия собственников производств. В пример Генне привёл некоего ресторатора, который сначала построил бы ресторан с видом на реку, а потом решил бы открыть рядом хостел. Но такому бизнесмену пришлось бы отказать, потому что рядом расположено не действующее уже много лет промышленно-складское предприятие. 
 
"Мы должны этот клубок развязать. Дать возможность соседу посмотреть по другому: может быть совместный бизнес открыть или продать эту площадку, чтобы она получила новое развитие. Под строительство гостиницы, хостела или артплощадки", — заключил Генне.
 
Слайд презентации комитета архитектуры и строительства администрации Калининграда
 
Ранее сообщалось, что калининградские власти намерены построить в районе Правой набережной жилой квартал и парк. По словам председателя комитета архитектуры и строительства Артура Крупина, сейчас вся Правая набережная, а это почти 130 гектаров земли, находится в неудовлетворительном состоянии.
 
Калининградская горадминистрация уже представила план ревитализации Правой набережной в федеральном центре. В феврале 2016 года стало известно, что в на месте бывшей промзоны возле Фридрихсбургских ворот собираются построить жилой квартал. Летом того же года чиновники рассказали о намерении перенести порт на полуостров Рыбачий и приступить к ревитализации освободившейся территории на набережной Преголи. 

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