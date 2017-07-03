Калининградские власти намерены построить на Правой набережной жилой квартал и посадить парк

Калининградские власти намерены "переквалифицировать" территорию в районе Правой набережной из промзоны в жилой квартал и парк. Об этом понедельник, 3 июля, в эфире радио "Комсомольская правда — Калининград" рассказал председатель комитета архитектуры и строительства Артур Крупин.
По словам чиновника, вся Правая набережная, а это почти 130 гектаров земли, находится в неудовлетворительном состоянии: как визуально, так и с точки зрения инфраструктуры, доступности, экологии.
"Сейчас это не набережная, а практически промышленный проезд вдоль реки — там расположены разрозненные производства. Наша задача — объединить всё это в один большой проект и привести в порядок эту территорию", — пояснил Крупин в программе "С добрым утром, Ярошук!".
По замыслу горадминистрации, на этой территории должен расположиться микрорайон со смешанной застройкой: жилой квартал, административно-офисные здания и торговые комплексы. Помимо зданий, специалисты КАиС предусмотрели на Правой набережной обустройство большой парковой зоны.
Пока идея находится на первоначальном этапе: формируется концепция развития территории. В ближайшее время будет объявлен архитектурно-градостроительный конкурс на разработку проекта.
Однако даже после того, как проект будет разработан и утверждён, работы на набережной не начнутся до тех пор, пока собственники участков земли не согласятся перенести свои предприятия и организации на другую территорию.
"Собственников более сорока, и думаю, что половина будет против нашей идеи. Но будем решать, ведь город должен развиваться", — заключил Крупин.
Калининградская горадминистрация уже представила план
ревитализации Правой набережной в федеральном центре.
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