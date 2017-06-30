Крупин представит московским инвесторам план освоения правой набережной Преголи

Глава комитета архитектуры и строительства Калининграда Артур Крупин в пятницу, 30 июня, представляет в Москве план ревитализации правой набережной Преголи. Об этом сообщает "Балтик Плюс".



Представители Калининграда надеются заинтересовать потенциального инвестора, который захочет освоить эту территорию. По словам чиновника, набережную в будущем придётся перестроить с учётом привлечения пешеходов и туристов.



"Это фактически новый квартал, в котором будут соседствовать жилые небольшие кварталы и административные промышленные здания", — рассказал Крупин.



Представители компаний, которые заинтересуются индустриальными возможностями города и области, в дальнейшем смогут принять участие в индустриальном туре на производственные площадки Калининграда и области.