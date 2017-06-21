Власти Калининграда требуют от жителей Ленпроспекта расстеклить балконы до начала ЧМ-2018

Власти Калининграда требуют от горожан, живущих на Ленинском проспекте, убрать остекление балконов там, где это не было предусмотрено проектом. Об этом в среду, 21 июня, журналистам сообщил и.о. главы комитета городского хозяйства администрации Юрий Кондратьев.



По словам чиновника, с теми жителями, которые отказались добровольно расстеклить свои балконы, администрация города начала судиться.



"Судебный процесс уже пошёл, больше десятка исков. Практически ни у кого из них разрешений нет оформленных. Тут грех наш общий — власти долгое время не обращали на эту ситуацию никакого внимания", — отметил Кондратьев.