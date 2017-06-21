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Власти Калининграда требуют от жителей Ленпроспекта расстеклить балконы до начала ЧМ-2018

Автор: Константин Сериков
16:17
  3212 7
Виктор Буздин / Клопс.Ru
Власти Калининграда требуют от горожан, живущих на Ленинском проспекте, убрать остекление балконов там, где это не было предусмотрено проектом. Об этом в среду, 21 июня, журналистам сообщил и.о. главы комитета городского хозяйства администрации Юрий Кондратьев.

По словам чиновника, с теми жителями, которые отказались добровольно расстеклить свои балконы, администрация города начала судиться.

"Судебный процесс уже пошёл, больше десятка исков. Практически ни у кого из них разрешений нет оформленных. Тут грех наш общий — власти долгое время не обращали на эту ситуацию никакого внимания", — отметил Кондратьев.

Чиновник заявил, что на законных основаниях застеклить балкон очень сложно, и считает, что этот процесс надо приравнять к перепланировке. Ранее владельцам магазинов предлагали согласовывать облик помещений в жилых домах на Ленинском проспекте.

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«Капремонт домов»

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7 комментариев Правила комментирования

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Наблюдатель...
... Наблюдатель #
17:00
Наконец-то взялись за это убожество!
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Inssider
Inssider #
17:14
Зачем преднамернно злить жильцов? 
Тем более, на шумных улицах остекление балконов - мера вынужденная и позволяющая хоть как-то спастись от шума и пыли.
Было бы намного умнее и дальновиднее разработать типовые проекты остекления, что позволило бы значительно улучшить внешний вид домов и избежать разнобоя в остеклении.
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Наблюдатель...
... Наблюдатель #
17:58
Зачем преднамернно злить жильцов? 
намного дальновиднее было бы согласовать застекление. как и перепланировки, а не ждать карающих санкций. дома выглядят убого. один застеклил, другой нет, третий в бордовый цвет покрасил. Я бы запретил еще утеплять дома частями. 
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kmzkmz
kmz kmz #
17:47
А какие "законные" основания увешать боковые фасады администрации Калининграда кондиционерами?????  Снять все!!! 
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kmzkmz
kmz kmz #
17:50
Жильцам на расстекленных балконах можно повесть веревки и сушить белье!!! 
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Alibaba
Alibaba #
19:16
да да ! трусы развесить !
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alal9921
al al #
19:38
"...убрать остекление балконов там, где это не было предусмотрено проектом..."-
ну значит х.е.р.о.вый проект,а власть пусть сама построит новые однотипное остекление, раз допустила это 
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