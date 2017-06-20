Признали ошибку: дом, исключённый из списка капремонта на Острове, всё-таки отремонтируют

В Калининграде всё-таки намерены отремонтировать фасад дома №10 на улице Генерала Павлова, который ранее не вошёл в список зданий, приводимых в порядок к ЧМ-2018. Об этом сообщил врио министра строительства и ЖКХ Максим Федосеев после заседания регионального правительства во вторник, 20 июня.



По словам чиновника, дом, который когда-то был заявлен в техзадании проекта ремонта фасадов на Солнечном бульваре, потом исчез из списка Фонда капремонта из-за "технической ошибки". Всё дело в том, что одной стеной он пристроен к другому дому, который значится в списке на ремонт. Специалисты фонда посчитали, что оба здания — один дом с единым адресом.



"Там такая "свечка" на углу, и думаю, мы её в порядок приведём. Точно узнаем где-то через месяц, — пояснил Федосеев. — Пока всё идёт к тому, что Фонд реформирования ЖКХ выделит нам дополнительную премию, которую мы как раз сможем пустить на ремонт этого дома".