Признали ошибку: дом, исключённый из списка капремонта на Острове, всё-таки отремонтируют

В Калининграде всё-таки намерены отремонтировать фасад дома №10 на улице Генерала Павлова, который ранее не вошёл в список зданий, приводимых в порядок к ЧМ-2018. Об этом сообщил врио министра строительства и ЖКХ Максим Федосеев после заседания регионального правительства во вторник, 20 июня.
По словам чиновника, дом, который когда-то был заявлен в техзадании проекта ремонта фасадов на Солнечном бульваре, потом исчез из списка Фонда капремонта из-за "технической ошибки". Всё дело в том, что одной стеной он пристроен к другому дому, который значится в списке на ремонт. Специалисты фонда посчитали, что оба здания — один дом с единым адресом.
"Там такая "свечка" на углу, и думаю, мы её в порядок приведём. Точно узнаем где-то через месяц, — пояснил Федосеев. — Пока всё идёт к тому, что Фонд реформирования ЖКХ выделит нам дополнительную премию, которую мы как раз сможем пустить на ремонт этого дома".
Ранее стало известно, что жильцы микрорайона на Октябрьском острове написали жалобу на имя главы города Александра Ярошука,
не обнаружив своего дома в списке ремонтируемых к мундиалю. Причём в 2015 году в техзадании заказа, размещённого на сайте госзакупок, дом на улице Генерала Павлова, 10, значился как подлежащий приведению в порядок.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.