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Землю под Домом Советов передали в собственность Калининградской области

17:27
  1148 0
Архив Клопс.Ru
Правительство Калининградской области приняло в собственность землю под Домом Советов в областном центре. Об этом сообщается в постановлении за подписью главы региона Антона Алиханова.
 
 
Скриншот сайта Публичной кадастровой палаты

В ведение региона переданы земельный участок на Ленинском проспекте, 81а, площадью 32 856 кв.м, каскадные фонтаны и два резервуара. Напомним, в марте Калининград передал свою долю Дома Советов региональному правительству.

"У нас ничего не осталось, кроме имущественного комплекса в виде каскадов и земли под ним. Их тоже будем передавать региону. Должен быть один оператор. Когда один оператор — эффективнее проходят те или иные действия, которые будут решаться по этой территории, я имею в виду по застройке Сердца города", — пояснил это решение глава Калининграда Александр Ярошук.

В собственности администрации Калининграда находилось 15% Дома Советов. 80% приходилось на технические помещения, которые не могли быть использованы для коммерческих целей. Городские власти заговорили об их передаче ещё в мае 2016 года.

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