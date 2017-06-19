Землю под Домом Советов передали в собственность Калининградской области
Правительство Калининградской области приняло в собственность землю под Домом Советов в областном центре. Об этом сообщается в постановлении
за подписью главы региона Антона Алиханова.
Скриншот сайта Публичной кадастровой палаты
"У нас ничего не осталось, кроме имущественного комплекса в виде каскадов и земли под ним. Их тоже будем передавать региону. Должен быть один оператор. Когда один оператор — эффективнее проходят те или иные действия, которые будут решаться по этой территории, я имею в виду по застройке ‟Сердца города”", — пояснил это решение глава Калининграда Александр Ярошук.
В собственности администрации Калининграда находилось 15% Дома Советов. 80% приходилось на технические помещения, которые не могли быть использованы для коммерческих целей. Городские власти заговорили об их передаче ещё в мае 2016 года.
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