16:16

Главный архитектор Калининграда назвал обсуждение судьбы Дома Советов политическим вопросом

  1. Калининград
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Будущее территории Дома Советов в Калининграде остаётся политическим вопросом. Такое мнение высказал главный архитектор города Андрей Анисимов, пишет «Балтик Ньюс».  

По словам специалиста, за последние годы обсуждалось множество вариантов, однако ни один из них не стал финальным решением. Он считает, что важно определить, какие функции должна выполнять территория в центре города и что именно может быть востребовано. 

Анисимов отметил, что на месте Дома Советов могли бы появиться коммерческие объекты, различные структуры и органы власти, а также МФЦ. С учётом близости ЗАГСа, по его словам, можно рассмотреть создание специальной площадки для молодожёнов.  

Когда будет принято окончательное решение, пока неизвестно.

Что построить в центре Калининграда, решается на федеральном уровне, город не имеет возможности влиять на это. Такое мнение высказал российский урбанист, эксперт по комплексному развитию территорий Святослав Мурунов.

Тема:
Дом Советов
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