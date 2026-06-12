Главный архитектор Калининграда назвал обсуждение судьбы Дома Советов политическим вопросом

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Будущее территории Дома Советов в Калининграде остаётся политическим вопросом. Такое мнение высказал главный архитектор города Андрей Анисимов, пишет «Балтик Ньюс».

По словам специалиста, за последние годы обсуждалось множество вариантов, однако ни один из них не стал финальным решением. Он считает, что важно определить, какие функции должна выполнять территория в центре города и что именно может быть востребовано.

Анисимов отметил, что на месте Дома Советов могли бы появиться коммерческие объекты, различные структуры и органы власти, а также МФЦ. С учётом близости ЗАГСа, по его словам, можно рассмотреть создание специальной площадки для молодожёнов.

Когда будет принято окончательное решение, пока неизвестно.