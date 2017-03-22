Администрация Калининграда передала региону свою долю Дома Советов
Калининград передал свою долю Дома Советов региональному правительству. Об этом глава города Александр Ярошук рассказал журналистам после заседания горсовета в среду, 22 марта.
"У нас ничего не осталось, кроме имущественного комплекса в виде каскадов и земли под ним. Их тоже будем передавать региону. Должен быть один оператор. Когда один оператор — эффективнее проходят те или иные действия, которые будут решаться по этой территории, я имею в виду по застройке “Сердца города”", — сообщил Ярошук.
В собственности администрации Калининграда находилось 15% Дома Советов.
80% приходилось на технические помещения, которые не могли быть использованы для коммерческих целей. Городские власти заговорили об их передаче ещё в мае 2016 года.
"Дом Советов будет достроен и введён в эксплуатацию. Правительство частично переедет. Мы договорились с инвесторами, что они нам оставят десять тысяч квадратов — первые пять этажей. При хорошем раскладе они планируют в ноябре начать. Я скептически ко всему отношусь, но они сами об этом говорят", — заявил Алиханов.
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