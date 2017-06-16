Власти Калининграда планируют приостанавливать ремонт городских магистралей в часы пик
Власти Калининграда рассмотрят идею приостанавливать ремонт крупных магистралей города в часы пик, чтобы автомобилистам было проще добираться домой. Об этом в пятницу, 16 июня, во время рабочего выезда заявил глава города Александр Ярошук.
По словам градоначальника, временно прекращать стройку дорожники могут с 16 до 19 часов. Ремонтные работы собираются прекращать только на наиболее загруженных трассах — в частности, на Московском проспекте, где последние две недели вечерами люди стоят в километровых пробках.
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