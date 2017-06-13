Грузовикам на два месяца запретят движение по ул. Емельянова

На ул. Емельянова в Калининграде на два месяца введут временный запрет на движение грузовиков. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе городской администрации.



Грузовики не будут пускать от ул. Дзержинского до ул. Энергетиков в целях снижения заторов в период ремонта дороги со второй половины июня до середины августа.



В администрации также отметили, что фрезеровку старого асфальтобетонного покрытия и укладку нового будут проводить поэтапно, с регулировкой транспортных потоков временными передвижными светофорами. Чтобы не стоять в пробках, автомобилистам предлагают воспользоваться альтернативными путями проезда через ул. Энергетиков, ул. Аллею Смелых и ул. Большую Окружную.