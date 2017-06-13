Грузовикам на два месяца запретят движение по ул. Емельянова
На ул. Емельянова в Калининграде на два месяца введут временный запрет на движение грузовиков. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе городской администрации.
Грузовики не будут пускать от ул. Дзержинского до ул. Энергетиков в целях снижения заторов в период ремонта дороги со второй половины июня до середины августа.
В администрации также отметили, что фрезеровку старого асфальтобетонного покрытия и укладку нового будут проводить поэтапно, с регулировкой транспортных потоков временными передвижными светофорами. Чтобы не стоять в пробках, автомобилистам предлагают воспользоваться альтернативными путями проезда через ул. Энергетиков, ул. Аллею Смелых и ул. Большую Окружную.
По новой федеральной программе комплексного развития транспортной сети за два года отремонтируют дороги калининградской агломерации (в областном центре и вокруг него — Прим. ред.) на общую сумму 2,5 млрд рублей. Средства будут выделены из федерального, регионального и местных бюджетов. Программа рассчитана до 2025 года. Просмотреть, где в Калининграде будут ремонтировать дороги, вы можете на интерактивной карте.
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